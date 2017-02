City confirma fratura e Gabriel Jesus pode ficar até 3 meses fora

Cinco jogos depois de sua estreia no Manchester City, Gabriel Jesus teve sua primeira grande decepção. O jovem de 19 anos sofreu uma fratura no quinto metatarso do pé direito, ao pisar de mal jeito durante a vitória por 2 a 0 desta segunda-feira, sobre o Bournemouth. O brasileiro deverá passar por uma cirurgia e poderá ficar até três meses afastado de campo.

Nesta terça-feira, o atacante circulou acompanhado do compatriota Fernandinho pelo centro da cidade de Manchester, usando muletas e com o pé imobilizado. Dependendo de exames mais específicos, Jesus ainda não sabe se voltará a defender a equipe nesta atual temporada. O jovem jogador estrearia na Liga dos Campeões na próxima terça-feira, contra o Monaco.

“Gabriel Jesus foi retirado de jogo aos 15 minutos do primeiro tempo e recebeu toda a assessoria da equipe médica do clube. Nos próximos dias, ele passará por exames que aprofundarão o grau de sua lesão. Desejamos ao Gabriel uma recuperação rápida, e seguiremos informando os torcedores por meio de nossos canais de comunicação”, disse o Manchester City, em nota publicada em seu site oficial.