Chelsea vence o Arsenal, e Drogba finalmente dá as caras

Numa partida que contou até com a presença do atacante Drogba (no camarote, não no campo, que fique bem claro), o Chelsea bateu o Arsenal por 3 a 1, em partida válida pelo Campeonato Inglês. Com a vitória na manhã de hoje, a equipe azul de Stamford Bridge chegou a 59 pontos, doze de diferença em relação ao segundo colocado, o Tottenham. O Arsenal está na terceira posição. Outro destaque do jogo foi a homenagem ao jogador do Chelsea, Frank Lampard, que anunciou sua aposentadoria.

Os gols do Chelsea foram marcados por Alonso, Hazard e Fàbregas, este último num belo lance de cobertura após uma “entregada” de Chech, goleiro do Arsenal (curiosamente, Fàbregas pertencia ao Arsenal e Chech era arqueiro do Chelsea). Giroud descontou para o Arsenal. Atualmente o Tottenham é a única equipe que ameaça a liderada do time dos “azuis”. Hoje eles enfrentam o Middlebrough e podem diminuir a diferença da tabela para nove pontos. O Arsenal, por seu turno, pode sair da zona de classificação para a Liga dos Campeões da Europa caso o Manchester City e o Liverpool vençam as partidas contra Swansea e Hull City.