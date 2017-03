Chapecoense inscreve Neto e Alan Ruschel na Libertadores

A Chapecoense surpreendeu nesta sexta-feira. Como prêmio à superação dos dois atletas sobreviventes do acidente com o voo da Lamia, em novembro do ano passado, a equipe catarinense inscreveu Neto e Alan Ruschel para a disputa da Taça Libertadores da América. A lista oficial ainda não foi divulgada, mas a participação dos dois jogadores foi confirmada pelo jornalista e também sobrevivente, Rafael Henzel.

Homenagem e ao mesmo tempo esperança. Neto e Alan Ruschel estarão na lista da @ChapecoenseReal para a Libertadores 2017 da @CONMEBOL — Rafael Henzel (@rafahenzel) March 4, 2017

A lista de 30 inscritos, entregue na sexta-feira para a Conmebol, conta também com Zeballos e mais quatro jogadores provenientes das categorias de base. Nesta segunda-feira, a delegação de 23 relacionados para o jogo contra o Zulia, pela primeira rodada da competição continental, chegou a Maracaibo, na Venezuela.

Neto e Ruschel não viajaram com o elenco, que jogará nesta terça-feira, às 21h45. A dupla segue sem condições de jogo, em tratamento intensivo. Entretanto, a participação dos dois jogadores não está descartada, caso a Chapecoense se classifique para a próxima fase do torneio. De acordo com o departamento médico da equipe catarinense, os atletas passarão por uma avaliação final no início de maio, quando poderão ser liberados para treinar normalmente. A fase ‘mata-mata‘ da Libertadores começará em julho.

Veja a lista dos 23 relacionados para a partida de estreia da Chapecoense na Libertadores, em ordem alfabética:

Andrei Girotto

Apodi

Arthur Caike

Artur Moraes

Diego Renan

Dodô

Elias

Fabrício Bruno

Grolli

Jandrei

João Pedro

Luiz Antônio

Luiz Otávio

Moisés

Moisés Ribeiro

Nadson

Nathan

Nenén

Niltinho

Osman Júnior

Reinaldo

Túlio de Melo

Wellington Paulista