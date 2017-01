Chapecoense elimina o favorito São Paulo e avança na Copinha

A equipe sub-20 da Chapecoense avançou de fase na Copa São Paulo de Futebol Júnior nesta terça-feira ao eliminar o São Paulo, um dos favoritos no torneio, nos pênaltis. Contando com o apoio de boa parte da torcida nas arquibancadas da Arena Capivari, no interior paulista, e empurrada pelos gritos de “Vamos, vamos, Chape”, a equipe catarinense segurou o zero a zero com o São Paulo no tempo normal e garantiu a vitória por 4 a 2 nas penalidades, quando o goleiro Tiepo brilhou com uma defesa.

Os garotos da Chape, muitos dos quais devem subir para o time profissional depois da tragédia que matou quase todos os atletas da equipe em novembro, enfrentam na próxima fase o Capivariano. Ao final da partida na Arena Capivari, os jogadores comemoram perto da torcida a classificação e, emocionados, fizeram uma roda de oração no gramado.