Chapecoense é homenageada por atletas na São Silvestre

Participante homenageia a Chapecoense durante a 92ª Corrida de São Silvestre, realizada em São Paulo (SP) - 31/12/2016

Leul Aleme, da Etiópia, vence a prova masculina da 92ª Corrida de São Silvestre - 31/12/2016

O etíope Dawit Admasu, chega na segunda posição da prova masculina da 92ª Corrida de São Silvestre, em São Paulo (SP), com o tempo de 44:55 min - 31/12/2016

O brasileiro Giovani dos Santos chega em quarto lugar na prova masculina da 92ª Corrida de São Silvestre, com o tempo de 45:30 min - 31/12/2016

A atleta Jemima Sumgong, do Quênia, vence a prova femininad da 92ª edição da Corrida Internacional de São Silvestre - 31/12/2016

Participante se refresca após cruzar a linha de chegada da 92ª Corrida de São Silvestre. Ao fundo, atletas descansam - 31/12/2016

O acidente aéreo que vitimou jogadores, equipe técnica e dirigentes da Chapecoense foi lembrado por atletas participantes da São Silvestre na manhã deste domingo. Vários esportistas amadores que participaram da prova de rua de São Paulo fizeram o trajeto vestindo camisas do time catarinense ou com cartazes com mensagens de apoio ao clube. No pódio pela quarta posição conquistada, o mineiro Giovani dos Santos, melhor brasileiro dos 15 km da prova de rua paulistana, dedicou o feito ao time catarinense.

Correr fantasiado ou portando mensagens é uma tradição para muitos atletas amadores da São Silvestre, que contou com cerca de 30.000 inscritos na sua 92ª edição. A prova masculina foi vencida pelo etíope Leul Aleme, e a feminina, pela queniana Flomena Cheyech.

O avião que transportava a Chapecoense para a primeira partida da final da Copa Sul-Americana caiu no dia 29 de novembro, em Medellín, na Colômbia. O acidente matou 71 das 77 pessoas que estavam à bordo. O RJ85 da LaMia estava com excesso de peso e combustível insuficiente para o trajeto entre Santa Cruz de la Sierra, na Bolívia, e Medellín, segundo informações das autoridades colombianas divulgadas na última segunda-feira.