Chapecoense apresenta primeiros reforços

A Chapecoense deu os primeiros passos de sua reconstrução após a tragédia aérea que provocou 71 mortes no fim de novembro, e apresentou nesta quarta-feira os três primeiros reforços para a temporada 2017: o zagueiro Douglas Grolli, o meia Nadson e o atacante Rossi, que passam a fazer parte do elenco dirigido pelo técnico Vagner Mancini.

Os três jogadores foram os únicos que a diretoria da Chapecoense oficializou como reforços até o momento. O clube catarinense tem adotado cautela, só confirmando contratações após a realização de exames médicos e assinatura de contrato.

Douglas Grolli, emprestado pelo Cruzeiro, é conhecido da torcida da Chapecoense. O jogador de de 27 anos é cria das categorias de base e defendeu o time em duas oportunidades (entre 2008 e 2011 e entre 2014 e 2015).

O meia Nadson, também de 27 anos, defendeu o Paraná em 2016 e assinou por duas temporadas. Durante a apresentação, ele revelou que o a Chapecoense tentou contratá-lo no segundo semestre de 2016, após lesão de Hyoran. “O Paraná não me liberou”, revelou.

Já o atacante Rossi, de 23 anos, estava no Goiás e assinou contrato válido pelas próximas três temporadas. Durante a apresentação, a diretoria anunciou que as camisetas utilizadas por Jackson Follmann, Alan Ruschel e Neto, os três atletas que sobreviveram à tragédia, não serão vestidas por nenhum outro jogador.

Nos próximos dias, a Chapecoense deve confirmar a chegada de novos atletas. Estão em negociações avançadas o atacante Wellington Paulista, da Ponte Preta, o meia Dodô, do Atlético-MG, o zagueiro Fabrício Bruno (Cruzeiro), o volante Andrei Girotto (Kyoto Sanga, do Japão), o lateral-direito Moisés (Grêmio), o lateral-direito uruguaio Zeballos (Defensor, do Uruguai) o lateral-esquerdo Reinaldo e o meia Daniel (ambos do São Paulo) e o atacante Niltinho (do Criciúma).

(com Estadão Conteúdo)