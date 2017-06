CBF veta e Chapecoense desiste de disputar Copa Eusébio

A Chapecoense desistiu de participar da Copa Eusébio, torneio disputado anualmente em Lisboa entre o Benfica e um time de fora de Portugal. O clube brasileiro havia aceitado o convite e estava confirmado como adversário de 2017, mas foi impedido pela CBF por causa da ausência de datas disponíveis no calendário. O jogo aconteceria em 22 de julho.

O anúncio do cancelamento da participação da Chapecoense foi realizado pelo Benfica nesta quarta-feira. “O clube brasileiro comunicou a indisponibilidade ao Benfica, nesta terça-feira, alegando que a Confederação Brasileira de Futebol (CBF) inviabilizou a partida amigável, com o argumento da existência de jogos oficiais do Campeonato Brasileiro e Copa Sul-Americana“, anunciou o Benfica em comunicado.

A Chapecoense disputa no segundo semestre o Brasileirão e a Sul-Americana, com jogos no meio e no fim de semana marcados praticamente até o fim da temporada. Por isso, a CBF explicou que “não é possível a transferência de datas” para abrir uma janela para que o clube catarinense vá a Portugal disputar o torneio amistoso.

Em 2013, o São Paulo se beneficiou de alterações nas datas do segundo semestre para visitar o Benfica e disputar a Copa Eusébio, que venceu ao derrotar o adversário por 2 a 0. Sem a participação da Chapecoense, o Benfica não revelou quem será seu adversário em 2017.

A Chapecoense, no entanto, terá um importante compromisso na Europa. No início de agosto, enfrentará o Barcelona pelo Troféu Joan Gamper, o jogo festivo anual que abre a temporada do clube catalão, no Camp Nou.

(com Estadão Conteúdo)