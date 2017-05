CBF vai pagar TV Brasil para transmitir amistosos da seleção

A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) não entrou em acordo com a Rede Globo até o momento e decidiu bancar a transmissão dos amistosos contra Argentina e Austrália, dias 9 e 13 de junho, em Melbourne (Austrália). A entidade está em fase final de negociações com a Empresa Brasil de Comunicação (EBC) para transmitir as partidas, sem exclusividade, pela TV Brasil. Os jogos, marcados para às 7h (de Brasília) terão comentários de Pelé.

A geração de imagens e a escolha dos profissionais envolvidos serão feita pela CBF. Como a legislação permite à TV Brasil a veiculação apenas de publicidade institucional, a CBF não poderá estampar as marcas de seus patrocinadores. A TV Brasil não pagará nada pela transmissão: a confederação vai adquirir a janela de três horas na programação, das 6h30 às 9h30, pelo “preço simbólico” de 30.000 reais (15.000 por partida).

CBF e EBC ainda negociam com o Facebook a transmissão dos dois jogos em suas redes sociais. A CBF informou apenas que as partidas serão transmitidas em “multiplataformas” e confirmou a presença de Pelé, sem maiores detalhes. A narração deve ser do jornalista Nivaldo Prieto, da Fox Sports. A principal ausência das partidas será Neymar, que, poupado pelo técnico Tite, já está de férias. Lionel Messi estará em campo na estreia do técnico argentino Jorge Sampaoli diante do Brasil.