Casemiro, Pimpão, Scarpa… Rodada teve golaços (até contra)

Os amantes do futebol se deliciaram nesta quarta-feira com bons jogos de diversos campeonatos e autênticos golaços, com potencial até para concorrer ao prêmio Puskás da Fifa. Dois deles foram o chamado “gol que Pelé não fez”, do meio de campo – um a favor e outro contra.

O meia Gustavo Scarpa, do Fluminense, acertou o lado e marcou num chutaço de mais de 50 metros na goleada da equipe carioca por 5 a 2 sobre o Globo-RN, pela Copa do Brasil. O Fluminense já se entusiasmou e cobrou a presença do meia na festa da Fifa:

Já o zagueiro João Paulo, do São Bento, deu vexame ao tentar recuar a bola para o goleiro, no golaço contra que deu a vitória por 1 a 0 ao Ituano pelo Campeonato Paulista.

Os campeonatos continentais também registraram pinturas. Pela Liga dos Campeões, o brasileiro Casemiro acertou um chute fortíssimo de fora da área para fechar a vitória do Real Madrid sobre o Napoli, por 3 a 1, no Santiago Bernabéu.

Já o meia holandês Arjen Robben, do Bayern, fez sua jogada característica: jogando pela direita, cortou para o meio e acertou o ângulo do Arsenal, na goleada por 5 a 1 em Munique.

Pela Libertadores, o Botafogo contou com uma acrobacia de Rodrigo Pimpão para vencer o Olimpia, do Paraguai, por 1 a 0. O atacante aproveitou cruzamento na área e finalizou com um belo voleio (meia-bicicleta?) para garantir a festa alvinegra no Engenhão.

