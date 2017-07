Carros da Fórmula 1 terão mudança radical na segurança em 2018

A Federação Internacional de Automobilismo (FIA) divulgou nesta quarta-feira que o Halo foi escolhido para, a partir de 2018, ser o dispositivo de segurança do cockpit dos carros que disputam a Fórmula 1. A decisão foi tomada por unanimidade durante reunião do Grupo Estratégico da categoria, realizada em Genebra, na Suíça.

O Halo disputava a preferência com o Shield, escudo utilizado no último fim de semana pelo alemão Sebastian Vettel, da Ferrari, durante o primeiro treino livre para o GP da Grã-Bretanha, no circuito de Silverstone. A novidade aprovada para 2018 foi testada por todas as equipes de F1 durante a temporada passada.

A peça tem função principal de proteger a cabeça. Em 2009, durante os treinos para o GP da Hungria, em Budapeste, uma mola que se soltou do carro de Rubens Barrichello acertou o capacete de Felipe Massa, que estava em alta velocidade. O grave acidente tirou o então piloto da Ferrari do restante da temporada.

(Com EFE)