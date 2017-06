Candidatos precisam corresponder aos nossos padrões acadêmicos’

Columbus, cidade de aproximadamente 800 mil habitantes no estado de Ohio, é a sede de uma das mais bem-sucedidas universidades dos Estados Unidos quando o assunto é esporte. A Ohio State é um tradicional símbolo de sucesso nas competições universitárias, especialmente no futebol americano, a modalidade mais popular do país.

Vice-presidente da universidade, Bruce McPheron demonstra óbvio orgulho pela tradição esportiva da Ohio State, uma gigantesca instituição com mais de 60 mil alunos. Porém, ele faz questão de dizer que a prioridade é a excelência acadêmica e que ninguém pode entrar na universidade acreditando que basta ter talento em alguma modalidade para garantir um diploma, conforme deixou claro em entrevista exclusiva a Veja.com.

Por que o esporte é tão importante para a Ohio State? A Ohio State é especial por causa da riqueza de sua mistura de oportunidades intelectuais, culturais e atléticas, que faz da experiência de estudar aqui muito mais do que a soma das partes. Os esportes são um elemento importante da química que faz a universidade ser um lugar tão vibrante. Atualmente, cerca de mil alunos-atletas competem em 36 modalidades tão diversas quanto futebol americano, golfe, hóquei no gelo, tiro, nado sincronizado, luta e vôlei. Mas, tão importante quanto isso, nosso programa interno de esportes oferece a oportunidade a mais de 10 mil alunos de praticar 30 modalidades. Os esportes são parte importante da Ohio State e, seja em grandes competições ou como recreação, representam um ótimo caminho para desenvolver habilidades de liderança.

A universidade é famosa por seu sucesso nos esportes, especialmente no futebol americano. O que isso traz de bom para a Ohio State? Nosso programa de futebol americano, reconhecido nacionalmente, coloca a Ohio State como uma das poucas universidades do país em que as atividades esportivas são autossuficientes. Além de proporcionar estudo universitário a centenas de atletas, o programa esportivo dá suporte financeiro a uma série de atividades acadêmicas no campus.

O que é mais importante para a universidade: o desempenho esportivo ou o acadêmico de um aluno? Nossos atletas são, em primeiro lugar, estudantes. Uma porção relativamente pequena deles se torna profissional do esporte, a vasta maioria entra no mercado de trabalho ou faz pós-graduação para se tornar contadores, engenheiros, químicos, médicos, jornalistas, e por aí vai. Seja qual for o curso, todo aluno-atleta da Ohio State é educado para ser um cidadão engajado do mundo e incentivado a desenvolver sua capacidade de liderança por meio do esporte.

O que a Ohio State tem a oferecer aos estudantes brasileiros que desejam entrar na universidade? Os estudantes vêm para a Ohio State esperando encontrar um ambiente acadêmico desafiador, que vai prepará-los para serem líderes em suas áreas. Além disso, eles podem ter certeza de que receberão total apoio de todos os integrantes da universidade. Como uma instituição que é referência nacional em pesquisa pública, a Ohio State é reconhecida pela amplitude de seu currículo e pela profundidade do conhecimento de seu corpo docente. Com mais de 1,3 mil organizações estudantis, a Ohio State oferece uma ampla gama de oportunidades de envolvimento em atividades no campus ou na Grande Columbus, uma das áreas metropolitanas que mais rapidamente crescem no país.

Além disso, o escritório da universidade em São Paulo, aberto em 2014, funciona como uma miniembaixada da Ohio State no Brasil e cria oportunidades para estudantes e pesquisadores, oferecendo também informações sobre a universidade e as oportunidades de carreira, entre outros assuntos importantes.

O que a Ohio State espera dos estudantes que entram na universidade? Nós procuramos por indivíduos preparados para os rigores acadêmicos de nossas aulas. Mas isso não é tudo. Procuramos por pessoas que demonstrem não serem apenas inteligentes, mas dispostas a liderar, que se interessem pela diversidade de pessoas e ideias, que busquem ajuda para resolver problemas e que usem todas as oportunidades para descobrir que tipo de impacto querem causar no mundo.

É preciso ser um superatleta para entrar na Ohio State por meio do esporte? Ser um superatleta não garante um lugar nas equipes esportivas da Ohio State. Os candidatos a aluno-atleta da universidade precisam, em primeiro lugar, corresponder aos nossos padrões acadêmicos e estar alinhados aos nossos valores de integridade, respeito e trabalho em equipe. Uma vez que possuam tudo isso, eles terão de cumprir os desafiadores requisitos atléticos do time no qual desejam entrar.