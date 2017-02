Canadense acerta bolada no rosto de juiz e é desclassificado

O quinto e decisivo jogo entre Canadá e Grã Bretanha, pela primeira fase da Copa Davis de tênis, terminou de maneira mais que inusitada neste domingo. O canadense Denis Shapovalov, de apenas 17 anos, foi desclassificado após acertar em cheio o rosto do árbitro de cadeira.

Shapovakov perdia o confronto, em Ottawa, contra o britânico Kyle Edmund por 6/3 6/4 e 2/1 e ficou revoltado ao sofrer mais uma quebra de serviço. Ele, então, jogou longe a bola que estava em seu bolso e acabou atingindo o olho esquerdo do árbitro francês Arnaud Gabas, que ficou desnorteado.

Com o olho inchado, o juiz cumpriu as regras do jogo – o tenista que atingir qualquer pessoa, intencionalmente ou não, dentro ou fora da quadra, quando um ponto não estiver sendo disputado, deve ser punido com a desclassificação.

Shapovalov, 251º do ranking mundial, ficou arrasado com o ocorrido e pediu perdão ao árbitro e à equipe canadense. “Tenho de pedir desculpa ao árbitro e a todos os juízes de linha. O meu comportamento foi inaceitável. Estou muito envergonhado e jamais voltarei a fazer uma coisa destas. Eu me sinto muito envergonhado, constrangido e péssimo por ter decepcionado meu time e meu país”.