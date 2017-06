Campeonato Brasileiro: Santos arranca vitória aos 50 minutos

Nesta quarta-feira, o Santos exibiu a mesma dificuldade das últimas partidas, mas marcou um gol aos 50 minutos do segundo tempo para derrotar o Botafogo por 1 a 0, no Pacaembu, pela quinta rodada do Campeonato Brasileiro. O novo treinador, Levir Culpi, estava no estádio e percebeu que terá muito trabalho. Sem Lucas Lima, o interino Elano apostou no argentino Vecchio para criar as jogadas. Não deu certo, e o Santos não levou perigo ao gol de Helton Leite até o minuto final, quando uma falta marcada próxima à área do Botafogo terminou no gol de Victor Ferraz.

O Botafogo não foi muito melhor, exceção ao incrível gol perdido por Rodrigo Pimpão no primeiro tempo, quando arrancou sozinho do meio de campo e preferiu o passe para Roger em vez de finalizar de frente para Vanderlei.

O Botafogo parou nos sete pontos, um a mais do que o Santos. O time carioca volta a campo no domingo às 11 horas, diante do Coritiba, em casa. No mesmo dia, os paulistas encaram o Atlético-PR em Curitiba, às 19h.

(Com Estadão Conteúdo)