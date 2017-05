Campeonato Brasileiro: saiba quanto seu clube vai viajar

Quanto cada um dos 20 clubes vai viajar durante o Campeonato Brasileiro, que terá início no sábado? Qual equipe vai percorrer a maior distância? E qual vai percorrer a menor? PLACAR/VEJA fez um levantamento para mostrar esses dados sobre a edição de 2017 do principal torneio de futebol do país.

Como fazer uma conta exata seria impossível, traçamos uma linha reta entre as cidades e calculamos as distâncias de ida e volta de cada viagem que os clubes farão. Imaginando que cada time saia de sua cidade para cada partida, o clube que mais viajará em 2017 será o Sport. Os pernambucanos percorrerão 75.850 quilômetros, mais de três vezes a distância que percorrerá cada clube da cidade de São Paulo (Corinthians, Palmeiras e São Paulo), que serão os que menos viajarão no torneio.

Por terem cinco clubes na competição, os paulistas levam vantagem. A viagem mais longa será percorrida pelo Santos para jogar contra o Sport, com uma distância de 2.152 quilômetros até Recife. Os paulistas ainda se beneficiam por jogar contra oito adversários de cidades próximas, casos de Curitiba (duas vezes), Belo Horizonte (duas vezes) e Rio de Janeiro (quatro vezes).

As cidades mais distantes deste Campeonato Brasileiro são Porto Alegre e Recife. Para enfrentar um ao outro, Grêmio e Sport terão de percorrer os 2.986 quilômetros que separam as cidades, um total de 5.972 quilômetros de viagem.

Veja abaixo quanto cada clube vai viajar no Campeonato Brasileiro, somando as viagens de ida e volta:

Corinthians, Palmeiras e São Paulo (cidade de São Paulo) – 22.347,8 quilômetros

Ponte Preta (cidade de Campinas) – 22.841,6 quilômetros

Santos (cidade de Santos) – 22.905,8 quilômetros

Botafogo, Flamengo, Fluminense e Vasco (cidade do Rio de Janeiro) – 24.142 quilômetros

Atlético-MG e Cruzeiro (cidade de Belo Horizonte) – 26.460 quilômetros

Atlético-PR e Coritiba (cidade de Curitiba) – 28.556 quilômetros

Avaí (cidade de Florianópolis) – 32.906 quilômetros

Atlético-GO (cidade de Goiânia) – 38.666 quilômetros

Chapecoense (cidade de Chapecó) – 40.208 quilômetros

Grêmio (cidade de Porto Alegre) – 44.878 quilômetros

Bahia e Vitória (cidade de Salvador) – 51.928 quilômetros

Sport (cidade do Recife) – 75.850 quilômetros