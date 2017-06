Campeonato Brasileiro: Palmeiras e Atlético-MG empatam

Palmeiras e Atlético-MG fizeram um bom jogo na tarde deste domingo, pelo Campeonato Brasileiro, mas com o empate sem gols, os dois times seguem sem engrenar no torneio. Vindo de derrotas contra São Paulo e Internacional, Cuca modificou completamente o time do Palmeiras para o confronto. Sem Jean e Dudu, por problemas físicos, o treinador ainda sacou Zé Roberto e Felipe Melo, e deixou Borja no banco de reservas, escalando Thiago Santos, Egídio e Willian, respectivamente.

O Atlético, apesar da formação ofensiva com Cazares, Otero, Robinho e Fred, não teve nenhuma oportunidade na etapa inicial. O segundo tempo seguiu sem emoções para o ataque do Galo, tanto que Róger Machado logo optou pelas entradas de Rafael Moura e Valdivia, que fez sua estreia pelo clube alvinegro, enquanto Robinho e Fred deixaram o campo.

O Palmeiras volta a campo na próxima quarta-feira, quando visita o Coritiba, às 19h30 (de Brasília), no Estádio Couto Pereira. No mesmo horário, o Atlético-MG recebe o Avaí no Estádio Independência.