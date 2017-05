O Campeonato Brasileiro de 2017 tem uma geração de novo técnicos no comando das 20 equipes. Oito deles, há 20 anos, eram jogadores e ilustravam os álbuns do Campeonato Brasileiro.

Selecionamos as fotos desses treinadores nos álbuns dos Campeonatos Brasileiros de 1995, 1996 e 1997, comparando com uma foto atual. Além dos oito, selecionamos também Caio Júnior, técnico morto em acidente com o avião da Chapecoense em novembro passado, que saiu no álbum de 1997 como atacante do Paraná Clube.

Veja abaixo as fotos comparativas dos anos 1990 com 2017:

Renato Gaúcho – álbum de 1997, pelo Flamengo/treinador do Grêmio em 2017

Dorival Júnior – álbum de 1995, pelo Juventude/treinador do Santos em 2017

Cuca – álbum de 1995, pelo Juventude/treinador do Palmeiras em 2017

Roger Machado – álbum de 1996, pelo Grêmio/treinador do Atlético-MG em 2017

Rogério Ceni – álbum de 1997, pelo São Paulo/treinador do São Paulo em 2017

Fábio Carille, álbum de 1996, pelo Coritiba/treinador do Corinthians em 2017

Vágner Mancini, álbum de 1997, pelo Coritiba/treinador da Chapecoense em 2017

Pachequinho, álbum de 1996, pelo Coritiba/treinador do Coritiba em 2017

1. Renato Gaúcho zoom_out_map 1 /9 Renato Gaúcho (Lucas Uebel/Atlético)

2. Dorival Jr. zoom_out_map 2 /9 Dorival Jr. (Ivan Storti/Santos FC)

3. Cuca zoom_out_map 3 /9 Cuca (Cesar Greco/S.E. Palmeiras)

4. Roger zoom_out_map 4 /9 Roger (Bruno S.C. Junior/Atlético)

5. Rogério Ceni zoom_out_map 5 /9 Rogério Ceni (//Divulgação)

6. Fábio Carille zoom_out_map 6 /9 Fábio Carille (Daniel Augusto Jr./Agência Corinthians)

7. Vagner Mancini zoom_out_map 7 /9 Vagner Mancini (//Divulgação/Campeonato Brasileiro: Há 20 anos, técnicos eram jogadores)

8. Pachequinho zoom_out_map 8 /9 Pachequinho (Geraldo Bubniak/AGB/Folhapress)

9. Caio Jr. zoom_out_map 9/9 Caio Jr. (Juan Mabromata/AFP)

