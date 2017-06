Campeonato Brasileiro: Grêmio vence o Vasco em Porto Alegre

O Grêmio recebeu o Vasco em sua Arena neste domingo, pela quarta rodada do Campeonato Brasileiro, e diante de sua torcida contou novamente com a fase artilheira do atacante Lucas Barrios e o oportunismo de Luan para vencer por 2 a 0. Com o resultado, o Grêmio chegou aos nove pontos e vai encerrar a rodada no G4 da competição. Já o Vasco estacionou nos seis pontos e ocupa o meio da tabela.

Ambas as equipes voltam a jogar pelo Campeonato Brasileiro na próxima quarta-feira, às 21h45(de Brasília). O Grêmio visita a Chapecoense, na Arena Condá. Já o Vasco recebe o Corinthians, em São Januário.

O jogo

A partida teve um primeiro tempo muito movimentado do minuto inicial ao final. Logo aos seis minutos, o Grêmio teve a primeira chance da partida. Após sobra de bola em cobrança de escanteio, Ramiro pegou de primeira de fora da área e mandou muito perto do travessão. O Vasco respondeu logo na sequência. Aos 10, Paulão subiu mais alto na cobrança de escanteio e cabeceou ao lado, muito perto do gol.

Aos 36 minutos, Luan cobrou escanteio, Wellington derrubou Geromel dentro da área e o árbitro marcou pênalti. Lucas Barrios foi para a cobrança aos 37 e bateu firme no meio para colocar o Grêmio em vantagem no placar.

A partida voltou para a segunda etapa com o Vasco pressionando em busca do empate. Logo aos três, Douglas cobrou falta com perigo. Já aos oito foi a vez de Mateus Vital aproveitar rebote de chute de Kelvin e mandar muito perto do gol.

Apesar de estar atrás no placar, o Vasco não conseguiu levar perigo novamente. Com isso, o Grêmio aproveitou e definiu o placar. Após bate-rebate dentro da área, Luan ficou com a sobra de frente para o gol e chutou firme para balançar as redes e dar números finais à partida.