Campeonato Brasileiro: em casa, Ponte Preta supera São Paulo

O São Paulo perdeu a oportunidade de alcançar três vitórias consecutivas ao ser derrotado pela Ponte Preta por 1 a 0, neste domingo, em Campinas (SP). Lucca, aos 5 minutos do segundo tempo, fez o gol que definiu o jogo no estádio Moisés Lucarelli, pela quarta rodada do Campeonato Brasileiro.

O técnico Rogério Ceni manteve o esquema com três zagueiros, formação que funcionou no clássico contra o Palmeiras. Mas desta vez o time do Morumbi foi pouco efetivo. Nem no seu melhor momento no jogo, na etapa inicial, o São Paulo conseguiu abrir o placar. No segundo tempo, o time caiu de produção e não teve força para empatar.

A campanha do São Paulo até aqui é regular: duas vitórias e duas derrotas em quatro jogos. As eliminações e o revés na estreia do Brasileirão para o Cruzeiro, ao menos, serviram de lição para Rogério Ceni. A formação com três zagueiros dá mais segurança a uma equipe antes contestada por sofrer gols em quase todos os jogos.

(Com Estadão Conteúdo)