Campeonato Brasileiro: Chapecoense cala o Mineirão

A Chapecoense obteve uma doce vingança sobre o Cruzeiro. Eliminada nas oitavas de final da Copa do Brasil pelo adversário na última quinta-feira, em duelo marcado por uma grande confusão no final do jogo, o time catarinense venceu por 2 a 0 neste domingo, no estádio do Mineirão, em Belo Horizonte, pela quarta rodada do Campeonato Brasileiro.

O resultado devolveu a liderança da competição à Chapecoense, que soma 10 pontos e tem um gol a mais de saldo do que o Corinthians (5 a 4). Já o Cruzeiro, que fez uma péssima partida está em oitavo com sete pontos.

Pela quinta rodada, a Chapecoense volta a campo nesta quarta-feira, quando recebe o Grêmio, na Arena Condá, em Chapecó (SC). O Cruzeiro, por sua vez, enfrenta o Bahia na quinta, na Arena Fonte Nova, em Salvador.

Gols

Aos 26 minutos, Seijas recebeu de Reinaldo e cruzou para a área. Wellington Paulista, então, quase sem marcação, cabeceou com perfeição no canto direita de Fábio e marcou o primeiro gol da Chapecoense em seus quatro jogos contra o Cruzeiro.

E logo no primeiro minuto do segundo tempo, Rossi fez grande jogada, cruzou de letra, Luiz Antônio bateu com força e Fábio espalmou para escanteio. E, na cobrança rasteira do próprio Luiz Antônio, a zaga não afastou, Douglas Grolli dividiu com Fábio e a bola entrou.

(Com Estadão Conteúdo)