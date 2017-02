Campeão olímpico abandona pódio em protesto a doping de russos

Os escândalos de doping que envolvem esportistas russos continuam causando cenas inesperadas. Nesta quinta-feira, Martin Fourcade, astro francês do biatlo, mostrou seu repúdio durante o Campeonato Mundial da modalidade em Hochfilzen, Áustria, e abandonou o pódio sem receber a premiação assim que os atletas russos foram chamados,

Fourcade, bicampeão nos Jogos de Inverno em Sochi (2014), faturou a medalha de prata junto da equipe francesa no revezamento misto, na abertura de competições no mundial austríaco – ele tem quatro medalhas olímpicas e 20 em mundiais.

Durante a cerimônia no pódio, os campeões pela Alemanha foram os primeiros a subir no pódio, seguidos pela França, Os russos ficaram com o bronze e ao assumirem o posto no pódio foram recepcionados com aplausos do francês, que deixou sua posição na sequência, sem pegar a medalha.