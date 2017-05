Campeão da MotoGP morre 5 dias depois de ser atropelado

O piloto americano Nick Hayden não resistiu ao atropelamento sofrido há cinco dias na Itália e morreu nesta segunda-feira, aos 35 anos. A confirmação do falecimento do campeão de MotoGP de 2006 foi dada pelo Hospital Maurizio Bufalini. De acordo com comunicado divulgado pelo hospital, Hayden sofreu graves danos cerebrais e múltiplas fraturas causadas pelo acidente da última quarta-feira.

Hayden estava na Itália pois havia disputado uma prova da categoria Superbike, em Ímola. Ele participava de um treino de bicicleta com amigos quando foi atropelado. Ele foi imediatamente encaminhado ao hospital, mas já nos últimos dias os boletins não eram animadores, sempre ressaltando os graves danos cerebrais pelo choque. A equipe de Hayden, a Red Bull Honda, informou em seu site oficial que o piloto estava acompanhado na Itália pela esposa, pelo irmão e pela mãe. Ele ocupava a 13ª colocação da temporada da Superbike.

Hayden competiu na MotoGP entre 2003 e 2015 de forma consecutiva e disputou uma prova da categoria em 2016, quando substituiu o australiano Jack Miller, que estava lesionado. Em 2006, desbancou o multicampeão Valentino Rossi para faturar seu único título da categoria.

(com Estadão Conteúdo)