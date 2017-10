Campeã olímpica revela ter sido estuprada por colega aos 15 anos

Uma grave denúncia envolvendo duas estrelas dos Jogos Olímpicos de 1992 abalou o esporte nesta terça-feira. A ex-ginasta ucraniana Tatiana Gutsu acusou o ex-atleta bielorusso Vitaly Scherbo de estupro durante uma etapa da Copa do Mundo de ginástica em 1991, quando a atleta tinha apenas 15 anos. No ano seguinte, em Barcelona, os dois conquistaram medalhas olímpicas defendendo a equipe da Comunidade dos Estados Independentes (CEI), organização criada após o fim da União Soviética.

Tatiana Gotsu, hoje com 41 anos, fez a denúncia em sua página no Facebook. “Essa sou eu sendo corajosa após 27 anos”, inicia a ex-atleta, que acusa ex-colegas (Tatyana Toropova e Rustam Sharopov) de não tê-la defendido e Sherbo de ser um “monstro”. “Eu sobrevivi a você e irei apoiar qualquer uma que tenha medo de denunciar.”

Sherbo, que tinha 19 anos em 1991, não se pronunciou sobre o caso até o momento. Ele tem 10 medalhas olímpicas (seis de ouro em Barcelona-1992 e quatro de bronze em Atlanta-1996) e é considerado uma das lendas da ginástica. Tatiana Gutsu também foi uma atleta de destaque, com quatro medalhas olímpicas (duas de ouro, uma de prata e uma de bronze, todas em Barcelona).

Confira, abaixo, o depoimento de Tatiana Gotsu na íntegra:

“Essa sou eu sendo corajosa após 27 anos. Tatyana Toporova, que eu pensava que era minha amiga e colega no time nacional da URSS, obrigado por não ser corajosa por mim quando precisei que você se levantasse, que me apoiasse e lutasse pelos direitos da mulher em um ato tão terrível. Não é não. Você estava lá, ouviu tudo e não fez nada para me proteger…

Rustam Sharipov, obrigado por ser um grande guarda-costas para seu amigo que me estuprou em Stuttgart 1991 e não me protegeu quando eu era uma garotinha com 15 anos.

Vitaly Sherbo, monstro que me deixou presa com medo por tantos anos. Eu sei que você vai tentar se defender, mas meus detalhes são muito mais fortes do que suas palavras. Eu estou mais forte do que nunca. Você não pode mais me derrubar. Essa é a minha história de Cinderella.

Eu sobrevivi a você e irei apoiar qualquer uma tenha medo de denunciar. Vou retomar minha confiança e força para ajudar outras pessoas.

Obrigada Gena Tay.”