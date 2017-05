Brasileiro Vik Muniz cria cartaz do Roland Garros 2017

A organização de Roland Garros escolheu um brasileiro para criar o cartaz da edição de 2017, que celebra os 20 anos da surpreendente e histórica conquista de Gustavo Kuerten. O artista plástico Vik Muniz, nascido em São Paulo e radicado nos Estados Unidos, foi o responsável pela criação do pôster, que retrata a sombra de um tenista no momento do saque.

Muniz, consagrado mundialmente por suas obras que utilizam os mais variados materiais, usou minerais pigmentados para chegar à cor marrom do saibro de Paris. De seu estúdio em Nova York, o artista de 55 anos concedeu entrevista ao site do torneio e falou sobre a obra e sobre suas lembranças dos momentos de glória de Guga. (Abaixo, o vídeo em inglês, com legendas em francês)

“Quando criei o pôster, me concentrei na cor. Tive que misturar bastante até chegar à cor exata do saibro”, diz o brasileiro. O artista admitiu não ser um grande fã de esportes, mas disse acompanhar grandes eventos como Roland Garros e admirar sua relação com as artes. “Me sinto muito lisonjeado de fazer parte desta tradição.” Desde a década de 80, artistas renomados, como Joan Miró e Antoine Tapies, assinam os cartazes de Roland Garros.

A obra foi criticada por diversos seguidores nas redes sociais de Roland Garros. Nos comentários, porém, a organização do torneio explicou que não se trata de uma mera fotografia, mas de um quadro feito a mão com diversos pigmentos.