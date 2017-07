Brasileiro tem contrato milionário na liga americana de beisebol

Na próxima quinta-feira 6, o arremessador paulista Eric Taniguchi Pardinho, de apenas 16 anos, se tornará o mais novo jogador de beisebol brasileiro a assinar um contrato com uma equipe da Major League Baseball (MLB), a liga americana do esporte e a mais concorrida do mundo. Pardinho firmará um vínculo de sete anos com o time do Toronto Blue Jays (que, apesar de ser uma franquia canadense, também disputa a MLB), e receberá pelo acordo uma quantia inédita para um atleta brasileiro: 1,5 milhão de dólares.

A cifra elevadíssima, porém, é condizente com a expectativa entre os especialistas da modalidade em relação ao potencial do ‘pitcher’ brasileiro. Padrinho foi descoberto pelos olheiros americanos em setembro do ano passado, quando disputou pela seleção brasileira um torneio nos Estados Unidos. Com apenas 15 anos, o arremessador criado no Centro de Treinamento Yakult, em Ibiúna, no interior paulista, surpreendeu os presentes com arremessos precisos a mais de 150 quilômetros por hora. A velocidade das bolas lançadas por Pardinho superaram (e muito) àquelas alcançadas por garotos de sua idade, chegando a igualar os disparos feitos por profissionais.

