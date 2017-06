Brasileiro: Santos supera o Palmeiras na Vila Belmiro

O movimentado e emocionante clássico desta quarta-feira no estádio da Vila Belmiro, em Santos, pela sétima rodada do Campeonato Brasileiro, acabou com o placar de 1 a 0 para o Santos sobre o Palmeiras. O time santista chegou à terceira vitória consecutiva e reage na tabela de classificação. O Palmeiras continua sem somar pontos fora de casa e se mantém em uma incômoda gangorra.

O estreante técnico Levir Culpi contou com o retorno do meia Lucas Lima, fora há quase um mês por lesão, e formou o Santos muito dinâmico e de pressão ao adversário. Aos três minutos de jogo, Fernando Prass evitou o gol de Bruno Henrique, enquanto que o Palmeiras ainda procurava entender o novo esquema 4-1-4-1 com Zé Roberto no meio e o zagueiro Juninho posicionado na lateral esquerda.

O Santos conseguiu marcou, aos 5 do segundo tempo. Jean Mota foi à linha de fundo e Kayke concluiu a gol. A desvantagem forçou o Palmeiras a atacar mais. O técnico Cuca avançou o time e encurralou o Santos. Fosse em cruzamentos, finalizações de perto ou chutes de longe, nada passava por Vanderlei. Apesar de ser goleiro, foi ele o mais decisivo para o time da casa.

(Com Estadão Conteúdo)