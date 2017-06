Brasileiro: Flamengo bate a Ponte Preta na Ilha do Urubu

Na estreia em sua “nova casa” – o estádio Luso-Brasileiro, na Ilha do Governador, que pertence à Portuguesa carioca, foi alugado e passou a ser chamado Ilha do Urubu -, o Flamengo venceu a Ponte Preta por 2 a 0, nesta quarta-feira, pela sétima rodada do Campeonato Brasileiro, saltou para 10 pontos no meio da tabela de classificação, e aliviou a pressão sobre o técnico Zé Ricardo, que estava ameaçado no cargo.

A torcida ainda viu a estreia do meia Conca, contratado em janeiro, que se recuperava de cirurgia no joelho, aos 37 minutos do segundo tempo.

O Flamengo começou pressionando, ajudado pela configuração do estádio: no Luso-Brasileiro, os torcedores ficam à beira do gramado, o que já levou a torcida a chamar o estádio de “Bombonera carioca”. Os gols foram marcados porRéver, aos 47 minutos do primeiro tempo; Leandro Damião, aos 13 minutos do segundo tempo..

O próximo jogo do Flamengo será neste domingo, no Maracanã, contra o Fluminense; a Ponte Preta joga neste sábado contra o Santos, no estádio do Pacaembu, em São Paulo.

(Com Estadão Conteúdo)