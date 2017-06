Campeonato Brasileiro: em casa, Coritiba vence Palmeiras

O Coritiba assumiu a liderança provisória do Campeonato Brasileiro na noite desta quarta-feira, no Estádio Couto Pereira, ao vencer o Palmeiras por 1 a 0. Com um gol de Matheus Galdezani, o Coritiba chegou aos 12 pontos e agora torce contra Chapecoense e Corinthians para seguir como líder isolado. Já o Palmeiras, há três rodadas sem ganhar no Brasileiro, aparece no 14º lugar, com quatro pontos. A equipe paulista não vence no Couto Pereira desde 1997, em uma sequência de nove derrotas e seis empates.

Às 16 horas (de Brasília) deste sábado, pela sexta rodada do Campeonato Brasileiro, o Palmeiras enfrenta o Fluminense, no Estádio Palestra Itália. Já o Coritiba, em duelo programado para as 11 horas de domingo, encara o Botafogo, no Engenhão.

O Jogo

Escalado como titular ao lado de Thiago Santos e Tchê Tchê, Felipe Melo ficou mais livre na armação. Na primeira boa chance do jogo, após cabeçada do zagueiro Juninho, a bola sobrou para finalização de primeira do volante, defendida por Wilson.

O Palmeiras foi mais consistente durante o primeiro tempo e voltou a levar perigo quando Felipe Melo virou o jogo da direita para a esquerda em busca de Michel Bastos. De fora da área, o meia bateu firme e o goleiro Wilson pulou para espalmar pela linha de fundo.

Os dois times voltaram inalterados para o segundo tempo, e o Coritiba abriu o placar logo aos seis minutos. Em longo lançamento do campo de defesa, o zagueiro Márcio encontrou Matheus Galdezani nas costas de Thiago Santos e Mayke. Na saída, Prass deixou o canto esquerdo livre e o meio-campista finalizou com categoria.

(Com Gazeta Press)