Brasileiro e uruguaio trocam cusparadas na Espanha

A velha rivalidade entre Brasil e Uruguai no futebol passou dos limites na rodada deste sábado do Campeonato Espanhol. Durante o empate em 0 a 0 entre Alavés e Atlético de Madri, o brasileiro Deyverson e o uruguaio Diego Godín trocaram cusparadas no final da partida no País Basco.

O duelo entre o atacante brasileiro do Alavés e o zagueiro do Atlético e capitão da seleção uruguaia foi quente desde o início do jogo, com entradas duras e muito contato físico. No fim da primeira etapa, Deyverson tentou entregar, ironicamente, seu uniforme a Godín, em forma de protesto pelos puxões de camisa do uruguaio. Atletas do Alavés evitaram a confusão.

O lance nojento, porém, ocorreu nos minutos finais. Antes de a bola ser cruzada para a área, Deyverson deu a primeira cusparada, que acertou o rosto de Godín em cheio. O uruguaio, então, respondeu na mesma moeda, iniciando uma confusão. Apenas Godín foi punido com cartão amarelo no lance. Deyverson, de 25 anos, foi revelado no Mangaritibense, do Rio, e rodou por Portugal e Alemanha até chegar ao Alavés em 2016. Abaixo, os vídeos das cusparadas:

Está muy mal la respuesta de Godín y la colleja de antes. Pero ojo que primero ha escupido Deyverson. pic.twitter.com/xx89p2nMim — NuncaDejesDeCreer (@NunkDejesDCreer) January 28, 2017