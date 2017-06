Brasileiro: Corinthians garante sexta vitória seguida

O Corinthians encontrou um adversário muito bem armado na noite desta quarta-feira, no estádio de Itaquera, correu riscos e precisou da bola parada para conseguir um gol e somar sua sexta vitória consecutiva no Campeonato Brasileiro. Balbuena garantiu a vitória sobre o Cruzeiro e manteve sua boa fase na temporada.

Com o resultado, o Corinthians chega a 19 pontos nas sete primeiras rodadas da competição, mantendo sua invencibilidade e a liderança do Brasileiro. O Cruzeiro estaciona nos dez pontos, podendo ser ultrapassado pelo Bahia e cair para a nona colocação.

Na próxima rodada, os comandados de Fábio Carille terão pela frente o Coritiba, fora de casa, às 11h (de Brasília) do domingo, no estádio Couto Pereira. Já Mano Menezes e sua trupe foram agraciados com um dia a mais de descanso antes de receber o Grêmio no Mineirão, às 20h (de Brasília) da segunda-feira.

(Com Gazeta Press)