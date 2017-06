Brasileirão: Vitória ganha primeira ao derrotar Atlético-MG

O Vitória finalmente conquistou sua primeira vitória no Campeonato Brasileiro, neste domingo, ao ganhar do Atlético-MG por 2 a 0, no Estádio Barradão, em Salvador. Com quatro pontos ganhos, o Vitória deixa a lanterna e sobe para o 18º lugar da tabela de classificação, à frente de Atlético-GO e Atlético-PR. O Atlético-MG, com os mesmos seis pontos, figura na 16ª posição – a primeira fora da zona de rebaixamento.

O Vitória conseguiu marcou o primeiro aos 19 minutos do primeiro tempo, quando o árbitro Raphael Claus viu Erazo puxar a camisa de Kieza dentro da área e marcou pênalti. O próprio Kieza se encarregou da cobrança e acertou o canto direito do goleiro Victor. No segundo tempo, o Vitória ampliou com o atacante, recém-chegado, Neilton, que recebeu na entrada da área pela direita, partiu para cima de Danilo e chutou cruzado para marcar seu primeiro gol pela equipe baiana.

Do time considerado titular no Atlético-MG, o técnico Roger Machado contou apenas com Victor, Rafael Carioca, Elias, Robinho e Fred. O time de Belo Horizonte tentou ir ao ataque nos minutos finais, mas, atrapalhado pela série de desfalques, não conseguiu diminuir a vantagem em Salvador.

(Com Gazeta Press)