Brasileirão: Vitória ganha do Sport e sai da zona de rebaixamento

O Vitória conquistou fora de casa, contra o Sport, resultado importante na Ilha do Retiro, em Recife, na noite deste domingo. Vindo de empate com o Botafogo, os visitantes ganharam a partida por 3 a 1, com gols de Uillian Correia, Kanu e André Lima. Diego Souza diminuiu para os donos da casa. Com o desfecho do duelo, válido pela oitava rodada do Campeonato Brasileiro, o Vitória sai da zona de rebaixamento e vai para a 16ª colocação, com 8 pontos. O Sport cai três posições e ocupa o 17º lugar, o primeiro da degola, também com 8.

O primeiro gol veio de uma cobrança de escanteio e uma lambança da defesa do Sport, que afastou a bola da grande área mas deixou a região livre, sem nenhuma marcação. Quando a bola voltou depois de disputa fora da área, sobrou para o zagueiro Kanu, que, em dividida com o goleiro Magrão, conseguiu tocar para o meia Uillian Correia apenas finalizar com o gol aberto.

O segundo foi marcado novamente depois de uma cobrança de escanteio. Aos 37 minutos, a bola é desviada no meio da área sobrando novamente para Kanu, que, no alto e de chapa, chutou forte, sem nenhuma chance para Magrão. Ainda na primeira etapa, aos 45, uma outra cobrança de escanteio, desta vez para o lado do Sport, resultou no gol de Diego Souza, que descontou no marcador. O segundo tempo continuou movimentado, com mais chances para o lado do Vitória. Os baianos ampliaram aos 33 minutos com o atacante André Lima.