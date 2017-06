Brasileirão: São Paulo empata e acumula cinco rodadas sem vencer

O São Paulo empatou neste domingo com o Fluminense por 1 a 1 e segue em crise no Campeonato Brasileiro. Nos últimos cinco jogos, sem nenhuma vitória, somou apenas dois pontos. A equipe do técnico Rogério Ceni não conseguiu superar os cariocas no Morumbi e, consequentemente, a zona de rebaixamento ficou ainda mais perto. Os gols foram marcados por Jucilei, que abriu o placar para o São Paulo no primeiro tempo, e Wendel empatou para os visitantes.

O resultado deixa o São Paulo 15ª posição, duas acima da zona de rebaixamento, com 11 pontos. O próximo confronto dos paulistas será contra Flamengo fora de casa, no próximo domingo. O Fluminense sai do Morumbi assumindo a 7ª posição da tabela, com 15 pontos. Os cariocas recebem na próxima rodada a Chapecoense.