Brasileirão: São Paulo derrota Avaí em casa e alivia pressão

O São Paulo conquistou na noite desta segunda-feira sua primeira vitória no Campeonato Brasileiro. No Morumbi, o time tricolor derrotou o Avaí por 2 a 0, com gols de Lucas Pratto e Luiz Araújo, e amenizou a pressão sobre Rogério Ceni e seus comandados, que estava muito intensa por causa dos resultados ruins das últimas semanas.

O triunfo também dará mais confiança ao São Paulo para seu primeiro clássico na competição, contra o Palmeiras, no próximo sábado, às 19h, de novo no Morumbi.

O São Paulo teve a sorte de fazer seu gol logo aos dez minutos de jogo, quando Pratto mandou para a rede uma bola ajeitada de cabeça para ele por Marcinho. Isso animou a torcida, em pequeno número na noite fria de segunda-feira, e deu aos jogadores tricolores mais tranquilidade para criar outras boas oportunidades de gol.

No segundo tempo, no entanto, o São Paulo se mostrou inseguro e mais preocupado em manter a vantagem mínima do que em fazer mais gols. Faltou aos catarinenses, porém, ímpeto e qualidade para encurralar o adversário e conseguir o empate. Nos minutos finais, o time da casa voltou a acelerar e marcou o segundo com Luiz Araújo, que entrou no jogo durante a segunda etapa.