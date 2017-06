Brasileirão: Santos vence e deixa Atlético-PR na lanterna

O Santos derrotou neste domingo, na rodada noturna do Campeonato Brasileiro, o Atlético-PR por 2 a 0, na Arena da Baixada, em Curitiba. Com dois gols do atacante Kayke, a equipe comandada pelo ex-jogador do clube e técnico interino Elano trabalhou bem os contra-ataques, já os donos da casa não souberam aproveitar as chances no ataque. Com a vitória, o Santos, que vem de triunfo sobre o Botafogo, assume a décima colocação, com 9 pontos. O Atlético-PR desce uma posição direto para a lanterna do campeonato, com apenas dois pontos.

Os gols do Santos vieram de ótima movimentação no setor ofensivo. No primeiro, aos 26 do primeiro tempo, o atacante Bruno Henrique toca para o volante Thiago Maia, que acha Kayke livre no meio da área para finalizar em dividida com o goleiro do time da casa.

O segundo gol veio dez minutos depois em nova jogada de Bruno Henrique, que tocou para Kayke na entrada da meia lua. O atacante não hesitou e bateu de primeira em um chute rasteiro no canto direito. Mesmo em sua casa, o Atlético-PR não conseguiu tomar o controle do jogo em nenhum momento da partida e não apresentou grande perigo ao goleiro santista Vanderlei.