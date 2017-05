Brasileirão: Reservas do Grêmio levam virada em Recife

O time reserva do Grêmio chegou a sonhar com uma improvável vitória sobre o Sport, na Ilha do Retiro, mas acabou sendo vencido. Por causa da derrota por 4 a 3, a equipe gaúcha deixou a liderança do Campeonato Brasileiro – tem seis pontos, um a menos do que Corinthians e Cruzeiro.

Renato Gaúcho decidiu poupar seu time titular por causa da sequência desgastante de jogos – o Grêmio fez uma partida decisiva contra o Zamora, pela Libertadores da América, na última quinta-feira, e disputará outra decisão na próxima quarta-feira, contra o Fluminense, pela Copa do Brasil. E os reservas fizeram bonito no primeiro tempo, que venceram por 2 a 1, com gols de Fernandinho e Rafael Thyere.

Na segunda etapa, no entanto, o Grêmio não resistiu à pressão do Sport, que ainda está sem treinador – Ney Franco foi demitido na última semana. Matheus Ferraz empatou o jogo e o atacante André, que já havia marcado no primeiro tempo, fez mais dois e decidiu a partida. Nos acréscimos, Fernandinho voltou a marcar, mas isso não impediu os pernambucanos de alcançarem a primeira vitória no Brasileiro.