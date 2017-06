Brasileirão: paulistas encaram times da zona de rebaixamento

Santos, Palmeiras e São Paulo representarão o futebol paulista nesta quarta-feira, na nona rodada do Campeonato Brasileiro, e terão uma boa possibilidade de sair de campo com a vitória. Afinal, os três duelarão com equipes que ocupam ou estão à beira da zona do rebaixamento, e que buscam não terminar a jornada na lanterna. O Corinthians e a Ponte Preta jogarão na quinta-feira, contra Bahia e Cruzeiro, respectivamente.

Vitória x Santos

Às 19h30 (de Brasília), o Santos vai encarar o Vitória no estádio Barradão, em Salvador (BA). O time baiano ocupa a 16ª posição, a primeira fora da faixa daqueles que descem para a Série B, com oito pontos. Já o time da Baixada Santista está em situação confortável, em quarto lugar com 13. No entanto, o técnico Levir Culpi não contará com Lucas Lima (gripado), Leandro Donizete (dispensado por motivos particulares) e outros sete desfalques.

Palmeiras x Atlético-GO

Logo depois, às 21h, o Palmeiras receberá no Allianz Parque, em São Paulo, o Atlético-GO. A equipe goiana está em penúltimo lugar, com seis pontos, e se perder pode ser ultrapassada pelo lanterna Avaí, que marcou cinco até o momento. O time da capital paulista está em 13º com dez pontos, e chega embalada após vencer o Bahia no último domingo por 4 a 2.

Atlético-PR x São Paulo

Por fim, às 21h45, o São Paulo vai encarar o Atlético-PR na Arena da Baixada, em Curitiba. Apesar de se classificar para as oitavas de final da Libertadores da América, o clube paranaense começou mal o Campeonato Brasileiro, e está na zona de rebaixamento, em 18º lugar, com oito pontos. O time comandado por Rogério Ceni, por sua vez, está em 14º, com dez.