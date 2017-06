Brasileirão: Palmeiras joga mal, mas vence o Atlético-GO

Para sorte do Palmeiras, o adversário desta quarta-feira, no Allianz Parque, era o limitado Atlético-GO. Pelo futebol fraco, a vitória por 1 a 0, pelo Campeonato Brasileiro, foi um grande resultado, o segundo positivo seguido na competição, além da 27ª partida seguida sem perder em casa.

A noite fria em São Paulo e o jogo monótono foram um grande teste para o torcedor gritar pelo Palmeiras. A retranca goiana segurou o Palmeiras sem chutar a gol por 27 minutos. A primeira tentativa foi em uma finalização torta de Borja. No último lance do primeiro tempo, o colombiano Borja, alvo de vaias, ficou com a sobra de cruzamento de Róger Guedes, desviado na defesa, e concluiu para o gol, aos 45 minutos.

E foi só. No segundo tempo o jogo continuou em um ritmo lento, com o Palmeiras acomodado.

(Com Estadão Conteúdo)