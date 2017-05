Brasileirão: Grêmio bate Botafogo em Porto Alegre

No duelo noturno da primeira rodada do Campeonato Brasileiro, o Grêmio saiu vitorioso no confronto contra o Botafogo, em Porto Alegre. Com o apoio da torcida, os gaúchos fizeram 2 a 0 na equipe carioca, com dois gols do meio-campista Ramiro. Em jogo bem movimentado, as equipes tiveram boas chances, sobretudo, os donos da casa que fizeram o goleiro paraguaio Gatito Fernández trabalhar bastante durante a partida.

Antes dos primeiros dez minutos, o arqueiro do Botafogo teve que fazer grande defesa para evitar o primeiro gol do Grêmio. Em bola perdida no campo de defesa, o atacante Luan carrega a bola sozinho de frente para Gatito, chuta rasteiro na saída do goleiro, mas desperdiça a chance em ótima aparição do goleiro botafoguense. Aos 19, um chute forte do atacante Pedro Rocha novamente parou nas mãos de Gatito.

O Botafogo só teve boa oportunidade dois minutos antes de acabar a primeira etapa, quando o atacante Rodrigo Pimpão teve chance de fazer, mas acabou errando. Nos acréscimos, veio o primeiro de Ramiro, que aproveitou duas sobras de rebote – uma do goleiro Gatito e outra com o zagueiro Marcelo tirando em cima da linha – para, enfim, fuzilar as redes e abrir o placar. O gol que definiu a vitória do Grêmio foi aos 10 minutos do segundo tempo em uma sobra nos pés de Ramiro. O meia chutou forte, a bola desviou em Luan e Gatito nada pôde fazer.