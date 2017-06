Brasileirão: Fluminense chega à ponta com empate no Maracanã

O Fluminense juntou-se a Chapecoense e Corinthians na liderança do Campeonato Brasileiro, mas assim mesmo não tem muitos motivos para comemorar. A equipe carioca recebeu nesta terça-feira o Atlético-PR no Maracanã, não foi capaz de usar o fator casa a seu favor e apenas empatou por 1 a 1 com os paranaenses.

O empate levou o Fluminense a dez pontos, mas com um jogo a mais do que Corinthians, que enfrentará nesta quarta-feira o Vasco, no Rio, e Chapecoense. A equipe catarinense jogaria contra o Grêmio também nesta quarta, mas a partida foi transferida para o dia seguinte por causa do mau tempo em Chapecó, que provocou o fechamento do aeroporto da cidade.

O Atlético, que continua sem vitórias no Brasileiro, abriu o placar no primeiro tempo com um gol de Pablo. Ainda na etapa inicial da partida, o Fluminense chegou ao empate graças a um tento marcado pelo zagueiro Reginaldo. O time carioca, mesmo líder, deixou o gramado do Maracanã sob vaias.