Brasileirão: Flamengo precisa vencer na estreia da Ilha do Urubu

Em crise e bastante pressionado pela torcida, o Flamengo encara a Ponte Preta nesta quarta-feira, às 21 horas, no Estádio Luso-Brasileiro, no Rio, pela sétima rodada do Campeonato Brasileiro, em confronto que pode definir a permanência do técnico Zé Ricardo. A partida também marca a “estreia” do Flamengo no estádio que será a sua casa neste Brasileirão. Após meses de reforma, o time fará o seu primeiro jogo no Luso-Brasileiro (apelidado de Ilha do Urubu pelos torcedores após votação no site do clube), após parceria que transformou o estádio da Portuguesa carioca.

Por mais que os dirigentes garantam o respaldo a Zé Ricardo, a péssima sequência de resultados e o pobre futebol apresentado pela equipe pesam contra o treinador. A torcida já protestou no aeroporto e no Ninho do Urubu e a pressão pode ficar insustentável. O Flamengo soma sete pontos após seis rodadas do Brasileirão, com somente uma vitória. Campanha muito abaixo da esperada para um clube que não tem poupado em contratações.

Zé Ricardo continua sem o lateral esquerdo Miguel Trauco e sem o atacante Paolo Guerrero, servindo à seleção peruana em amistosos. Assim, Renê e Leandro Damião seguem na equipe. Quem pode ser barrado por conta do mau desempenho é o volante Willian Arão. O colombiano Cuéllar é opção. O jogo pode marcar também a estreia do meia argentino Darío Conca.

(Com Estadão Conteúdo)