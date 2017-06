Brasileirão: Flamengo conquista vitória suada sobre o Bahia

Apesar de não ter apresentado o mesmo futebol da goleada contra a Chapecoense, o Flamengo venceu por 1 a 0 o Bahia, na Fonte Nova, na décima rodada do Campeonato Brasileiro. Com o resultado, os rubro-negros chegaram a 17 pontos e vão dormir na terceira colocação, passando o Palmeiras, que também venceu fora de casa. O Botafogo, que jogará nesta segunda, pode tirar o rival da terceira colocação em caso de vitória. Já os baianos seguem com dez e estão na 17ª colocação – a primeira da zona de rebaixamento.

O Bahia foi melhor na partida até a expulsão do zagueiro Lucas Fonseca, ainda no primeiro tempo. A partir daí, o Flamengo teve mais posse de bola, mas sofria com os contra-ataques dos donos da casa, que eram mais perigosos. Mas foi no segundo tempo que o resultado da partida se concretizou.

Após assistência do meia Éverton Ribeiro, que fez sua primeira partida pela equipe carioca, a bola sobrou para o atacante colombiano Berrío finalizar para a rede e decretar a vitória carioca em Salvador. Na próxima rodada, o Flamengo terá pela frente o São Paulo, no domingo, no Rio de Janeiro. No mesmo dia, o Bahia joga o clássico contra o Vitória, no Barradão.

