Brasileirão: Fla-Flu termina em empate no Maracanã

No único clássico da oitava rodada do Campeonato Brasileiro, o Fla-Flu acabou neste domingo em empate por 2 a 2 no Estádio do Maracanã. Já é a quarta rodada sem vitória do Fluminense, que, com a igualdade, fica na 9ª posição, uma posição à frente do Flamengo, que tem os mesmos 11 pontos.

O Flamengo teve maior presença no setor ofensivo, mas não chegou a apresentar grandes problemas para o goleiro Júlio Cesar, no primeiro tempo. Aos 36 minutos, o Fluminense aproveitou a ineficiência dos adversários e em um contra-ataque fez o primeiro gol, com o meia Wendel, que, ao receber sozinho lançamento na área – em uma pane total da defesa do Flamengo – marcou na segunda tentativa, após chutar na trave.

Aos 9 do segundo tempo, em bate-rebate dentro da área, após defesa de Júlio Cesar em chute do atacante Guerrero, o meio-campista Diego, em nova tentativa, finaliza e empata o jogo. O Fluminense abriu nova vantagem com o atacante Henrique Dourado, que converteu cobrança de pênalti, sofrido por Richarlisson. O gol de empate suado do Flamengo veio aos 49 minutos do segundo tempo, com chute do lateral-esquerdo Trauco.