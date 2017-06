Brasileirão: Cruzeiro vence Coritiba no Mineirão

O Cruzeiro venceu neste domingo o Coritiba por 2 a 0 em jogo válido pela 10ª rodada do Campeonato Brasileiro, no estádio do Mineirão. Os gols da vitória foram marcados por Thiago Neves e Rafael Sóbis.

O próximo jogo do time mineiro será contra o Palmeiras, no Allianz Parque, na quarta-feira, pelas oitavas de final da Copa do Brasil. No Brasileirão, o próximo jogo será o clássico contra o Atlético-MG, no Independência, no domingo. O Coritiba recebe o Vasco na próxima rodada, também no domingo.

Com o resultado, o Cruzeiro foi a 14 pontos e assumiu a nona colocação do Brasileirão. O Coritiba perdeu a chance de terminar a rodada dentro da zona de classificação para a Libertadores, permaneceu com 15 pontos e caiu para a oitava colocação.

(Com Gazeta Press)