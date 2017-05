Brasileirão: Cruzeiro joga sem medo da Vila Belmiro e bate Santos

O Cruzeiro conquistou um excelente resultado neste domingo. O time mineiro foi à Vila Belmiro para enfrentar o Santos e saiu de lá com a vitória por 1 a 0 sobre os paulistas, que continuam com três pontos no Campeonato Brasileiro. A equipe azul está com sete.

Sem se intimidar com o famoso “alçapão” santista, o Cruzeiro dominou o jogo no primeiro tempo, mas quem teve a melhor oportunidade de gol foi o Santos, em uma jogada individual de Bruno Henrique, que exigiu ótima defesa de Fábio.

Os donos da casa avançaram suas peças na segunda etapa, mas ficaram com a defesa exposta. E isso foi fatal. O meia Thiago Neves, que começou o jogo na reserva, perdeu uma grande oportunidade em um contra-ataque antes de marcar o gol da vitória, aproveitando uma excelente jogada do argentino Ábila, outro que saiu do banco para decidir a partida a favor do Cruzeiro.