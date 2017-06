Brasileirão: Cruzeiro bate Atlético-GO com dois gols de Ábila

Depois de amargar duas derrotas, o Cruzeiro afastou a desconfiança do torcedor ao vencer nesta sexta rodada do Campeonato Brasileiro o Atlético-GO por 2 a 0, no Mineirão, e voltou à briga pela parte de cima da classificação. Artilheiro do time na competição, Ábila aproveitou passe de Alisson aos 16 minutos do segundo tempo para colocar o time da casa na frente. Mais tarde, aos 34 minutos, ele cobrou uma penalidade máxima, fechando a vitória.

Com o resultado em Belo Horizonte, o Cruzeiro chegou aos dez pontos e assumiu a sexta posição. De outro lado, o Atlético-GO contava com a estreia do técnico Doriva. O time vinha de uma vitória por 3 a 0 sobre da Ponte Preta, contra quem somou seus primeiros três pontos neste Brasileirão, mas a derrota deste domingo fez a equipe voltar a estacionar na zona de rebaixamento, na qual ocupa o penúltimo lugar.

(Com Estadão Conteúdo)