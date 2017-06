Brasileirão: Corinthians vence Grêmio fora de casa e segue líder

O Corinthians segue a melhor equipe do Campeonato Brasileiro. Sem perder nenhuma das dez rodadas disputadas, o time paulista, líder da competição, venceu neste domingo o confronto direto fora de casa contra o vice-líder Grêmio por 1 a 0, em Porto Alegre. Jadson marcou o gol da 8ª vitória corintiana no torneio, mantendo o primeiro lugar e a invencibilidade de 23 jogos – a última derrota foi contra a Ferroviária, ainda pelo Campeonato Paulista, em 19 de março.

Afobado, o Corinthians só correu atrás da bola nos primeiros minutos de jogo. O Grêmio pressionou e deixou os adversários postados no campo de defesa. Mesmo envolvido pelos donos da casa, a primeira grande chance de gol veio aos 11 minutos, com o volante Paulo Roberto, que, em bela arrancada, passou por dois jogadores, entrou na área e desperdiçou o lance em chute cruzado salvo pelo goleiro Marcelo Grohe, com a ajuda do lateral Cortez. Oito minutos depois, Pedro Rocha chutou forte de fora da área e Cássio espalmou para escanteio. Os times tentaram outras vezes, com perigo, mas a partida foi para o intervalo na igualdade.

No segundo tempo, aos seis minutos, Paulo Roberto repetiu a bela arrancada do primeiro tempo, invadiu a área e tocou para Jadson fazer o gol. O meia corintiano recebeu, chutou e contou com a ajuda de Grohe, que falhou no lance ao deixar passar a bola entre as pernas. Aos 37 minutos, Marquinhos Gabriel agarra Geromel e o juiz marca pênalti. O atacante Luan chamou a responsabilidade, mas Cássio rebateu e a chance do Grêmio de empatar a partida foi desperdiçada.

O resultado mantém o Corinthians na liderança do Campeonato Brasileiro com 26 pontos. A equipe comandada por Fábio Carille volta a jogar na Arena Itaquera contra o Botafogo, no próximo domingo. O Grêmio, com a derrota, permanece na segunda colocação, com 22 pontos, e enfrentará o Palmeiras, também no domingo, no Allianz Parque.