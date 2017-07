Brasileirão: Corinthians vence e está há 30 jogos invicto

Já são 30 jogos de invencibilidade na temporada. A marca significativa do Corinthians, comandado por Fábio Carille, foi conquistada neste domingo com a vitória por 1 a 0 sobre o Fluminense no estádio do Maracanã – duelo válido pela 16ª rodada do Campeonato Brasileiro. O gol de Balbuena manteve a equipe paulista na liderança, alargando o recorde de melhor campanha da história dos pontos corridos. A última derrota corintiana foi contra a Ferroviária, ainda pelo Campeonato Paulista, em 19 de março.´

Aos 4 minutos do segundo tempo, em cobrança de escanteio, o zagueiro subiu e cabeceou firme no canto esquerdo do goleiro Júlio Cesar. O Corinthians está na primeira posição do Brasileirão, com 40 pontos. A equipe volta a jogar na contra o Flamengo, no próximo domingo, na Arena Itaquera. O Fluminense, na décima posição, com 21 pontos, enfrentará a Ponte Preta fora de casa.