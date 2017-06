Brasileirão: Corinthians e Grêmio entram em campo pela liderança

Em partidas distintas, Corinthians e Grêmio entram em campo na noite desta quinta-feira pelo Campeonato Brasileiro em novo duelo pela liderança. As equipes, que se enfrentarão no próximo domingo em Porto Alegre (RS), são as únicas que podem terminar a nona rodada na primeira posição.

O Corinthians, líder com 20 pontos, joga às 19h30 (de Brasília) contra o Bahia, na Arena Corinthians, em São Paulo (SP). A equipe paulista contará com o retorno do meia Jadson, que foi poupado no empate contra o Coritiba no último domingo. O Bahia também terá a volta de cinco jogadores: Allione, Matheus Sales, Régis, Gustavo e Lucas Fonseca.

Um pouco mais tarde, às 21h, o Grêmio recebe o Coritiba na Arena Grêmio, em Porto Alegre. A equipe treinada por Renato Gaúcho está na cola do Corinthians, em segundo lugar com 19 pontos, e pode assumir a liderança se vencer e o time paulista perder ou empatar.

A nona rodada do Campeonato Brasileiro terá outros dois jogos nesta quinta-feira. Às 19h30, a Ponte Preta recebe o Cruzeiro no estádio Moisés Lucarelli, em Campinas (SP). E às 21h, o Flamengo duela com a Chapecoense no estádio Luso Brasileiro, no Rio de Janeiro (RJ).