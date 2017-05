Brasileirão: Conheça os candidatos a craque da competição

São muitos os candidatos a se tornar o personagem principal do Campeonato Brasileiro de 2017. A maior parte dos 20 clubes participantes tem pelo menos um jogador capaz de fazer a diferença nas partidas, especialmente as mais complicadas, e conduzir sua equipe a um bom papel na competição.

A seguir, confira quem são os nove principais concorrentes ao posto de craque do Brasileirão, selecionados por PLACAR:

Diego (Flamengo)

O meia foi um dos principais jogadores do Brasileiro do ano passado, mesmo tendo chegado ao clube na metade do campeonato. Neste ano, já totalmente adaptado à equipe, tem tudo para jogar ainda melhor. (Foto: Alexandre Loureiro/Getty Images)

Diego Souza (Sport)

Foi um dos artilheiros do Brasileiro de 2016, mesmo sem ser um típico atacante. No clube pernambucano, onde é tratado como rei, ele se sente completamente à vontade para jogar tudo o que sabe. (Foto: Alexandre Loureiro/Getty Images)

Dudu (Palmeiras)

Peça fundamental do time alviverde na campanha do título brasileiro do ano passado, o atacante é o palmeirense com maior capacidade para desequilibrar um jogo. E seu futebol deve crescer com a volta de Cuca. (Foto: Friedemann Vogel/Getty Images)

Guerrero (Flamengo)

O peruano é a principal referência do ataque de um dos favoritos ao título. Está vivendo seu melhor momento no clube carioca, comparável às suas fases mais gloriosas com a camisa do Corinthians. (Foto: Buda Mendes/Getty Images)

Gustavo Scarpa (Fluminense)

Em uma equipe cheia de jovens talentosos, o meia é o principal destaque. Com a capacidade de fazer gols e dar passes decisivos, pode liderar o clube carioca em uma boa campanha no Brasileiro. (Foto: Carmen Flores/Getty Images)

Luan (Grêmio)

O talentoso atacante brilhou no ano passado e tem todas as armas para brilhar mais uma vez neste ano. Criativo e decisivo, é o jogador mais valioso do time gaúcho, que terá trabalho para não perdê-lo para a Europa no meio do ano. (Foto: Lucas Uebel/Getty Images)

Lucas Lima (Santos)

Um dos jogadores mais criativos do país, o meia não fez uma boa temporada em 2016, mas apresentou-se melhor nos primeiros meses deste ano. Tem como principal motivação a luta para voltar à seleção brasileira. (Foto: Alexandre Schneider/Getty Images)

Lucas Pratto (São Paulo)

Contratado para ser o craque da equipe paulista, o argentino teve bons momentos desde que chegou ao Morumbi, mas ainda não chegou ao nível que exibia no Atlético-MG. Ele terá a chance de fazer isso no Brasileiro. (Foto: Eduardo Carmim/Brazil Photo Press/LatinContent/Getty Images)

Robinho (Atlético-MG)

Aos 33 anos, continua sendo um jogador decisivo. As chances de título brasileiro do clube alvinegro, o que não ocorre desde 1971, dependem muito de sua capacidade de se manter saudável durante toda a competição. (Foto: Alexandre Schneider/Getty Images)

Rodriguinho (Corinthians)

Em uma equipe sem grandes destaques individuais, tem se mostrado o jogador mais importante. Com sua facilidade para entrar na área adversária para fazer gols, foi fundamental na conquista do título paulista pelo clube alvinegro. (Foto: Buda Mendes/Getty Images)