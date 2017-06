Brasileirão: com dois gols de Copete, Santos bate Vitória

Em uma noite inspirada do colombiano Copete, o Santos derrotou o Vitória na noite desta quarta-feira pela nona rodada do Campeonato Brasileiro, no estádio Barradão, em Salvador (BA). O jogador marcou os dois gols do triunfo por 2 a 0, que colocaram o time paulista na terceira posição do torneio.

O placar foi aberto aos 33 minutos do primeiro tempo, em um belo chute de Copete de longa distância, que encobriu o goleiro Fernando Miguel. O colombiano fechou a contagem aos 31 da segunda etapa, ao receber passe de Bruno Henrique dentro da área. No fim da partida, o atacante Kieza teve a chance de diminuir o marcador em cobrança de pênalti, mas chutou a bola no travessão.

Com o resultado, o Santos subiu da quarta para a terceira posição no Campeonato Brasileiro, com 16 pontos. A equipe ultrapassou o Coritiba, que possui 15 pontos, mas entra em campo nesta quinta-feira contra o Grêmio, em Porto Alegre.